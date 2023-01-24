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1 час назад

«Не верю в российский финал Australian Open. Это что-то из области фантастики» — Чесноков

Матч ТВ

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» заявил, что не верит в то, что на Australian Open будет российский финал.

«Не верю в российский финал Australian Open» — Чесноков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее россиянин Карен Хачанов вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинальном матче с американцем Себастьяном Кордой 26 летний Хачанов вел со счетом 7:6 (7:5), 6:3, 3:0, а затем соперник отказался продолжать игру. В полуфинале Хачанов сыграет с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и чехом Иржи Легечкой.

Другой российский теннисист Андрей Рублев в четвертьфинале встретится с девятикратным победителем турнира сербом Новаком Джоковичем.

— Верите, что российский финал возможен?

— Нет, это вообще из области фантастики. Рублеву же выходить с Джоковичем. Я смотрю, как играет Джокович, двигается по корту — это что то нереальное, — сказал Чесноков «Матч ТВ».

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