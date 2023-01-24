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1 час назад

Хачанов поделился эмоциями от выхода в полуфинал Australian Open

Никита Бородкин

Российский теннисист Карен Хачанов поделился эмоциями от победы в матче против американца Себастьяна Корда и первого в своей карьере выхода в полуфинал Australian Open в Мельбурне. Как сообщает «Газета.Ru», спортсмен признался, что он рад второму подряд выходу полуфинал на турнирах Большого шлема.

Хачанов поделился эмоциями от выхода в полуфинал Australian Open
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что Корд решил прекратить матч из-за травмы при счете 7:6 (7:5), 6:3, 3:0 в пользу россиянина.

«Эта игра завершилась совсем не так, как мне хотелось бы. Но получилась очень хорошая борьба. Себастьян обыграл здесь моего друга Даниила Медведева и Хуберта Хуркача, он прекрасно умеет играть в теннис», — заявил Хачанов.

Карен добавил, что после выхода в полуфинал US Open он стал чувствовать себя намного увереннее. Он также выразил надежду, что сможет и дальше расти «как человек и спортсмен».

Отметим, что Хачанов второй раз подряд выходит в полуфинал в турнирах Большого шлема. В 2022 году он смог дойти до этой ступени на US Open, где уступил норвежцу Касперу Рууду.

Теннис,Хуберт Хуркач,Даниил Медведев,Карен Хачанов,
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