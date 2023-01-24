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1 час назад

Хачанов о том, что Федерация тенниса Азербайджана требует его наказать: «Я ничего об этом не слышал»

Sports.ru

Карен Хачанов прокомментировал то, что Федерация тенниса Азербайджана требует его наказать за надписи «Арцах, держись».

Хачанов отреагировал на информацию о своем наказании
Фото: Sports.ruSports.ru

– Я ничего об этом не слышал.

– Вам не говорили больше не писать такое на камере?

– Пока что нет, – сказал Хачанов.

Также россиянин рассказал о поездке в Армению в 2021 году.

– Вы говорили про свои армянские корни. И в 2021-м ездили в Армению, верно? Расскажите, каково было оказаться в месте, откуда ваша семья.

– Я много раз был в Армении, у меня там родственники. Просто с юниорских лет не ездил из-за напряженного графика. Не мог найти время. Но в 2021-м мы решили изменить планы на отпуск – вместе с ж

Поехали на 10 или 12 дней, побывали не только в Еревана, а объехали вообще всю страну, посмотрели достопримечательности, посетили разные монастыри. Я более глубоко узнал страну.

А в конец мы еще провели мастер-класс. Я был очень удивлен тому, сколько детей пришло, потому что все получилось спонтанно. Он прошел в тот же день, когда о нем объявили, и люди съехались со всей страны. Было где-то 300-400 детей. Я был поражен, как сильно они хотели меня видеть. Было очень приятно.

Теннис,Карен Хачанов,
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