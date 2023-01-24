Хачанов отреагировал на информацию о своем наказании

Карен Хачанов прокомментировал то, что Федерация тенниса Азербайджана требует его наказать за надписи «Арцах, держись».

Фото: Sports.ru Sports.ru

– Я ничего об этом не слышал.

– Вам не говорили больше не писать такое на камере?

– Пока что нет, – сказал Хачанов.

Также россиянин рассказал о поездке в Армению в 2021 году.

– Вы говорили про свои армянские корни. И в 2021-м ездили в Армению, верно? Расскажите, каково было оказаться в месте, откуда ваша семья.

– Я много раз был в Армении, у меня там родственники. Просто с юниорских лет не ездил из-за напряженного графика. Не мог найти время. Но в 2021-м мы решили изменить планы на отпуск – вместе с ж

Поехали на 10 или 12 дней, побывали не только в Еревана, а объехали вообще всю страну, посмотрели достопримечательности, посетили разные монастыри. Я более глубоко узнал страну.