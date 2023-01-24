«На Уимблдоне я ответила на все вопросы». Рыбакина — о своём гражданстве

«Я получаю поддержку со всего мира. Но больше всего — из Казахстана, конечно. На Олимпиаде я впервые почувствовала большую поддержку. Мы играли без зрителей, но я получала сообщения, они шли отовсюду, но больше всего — из Казахстана», - сказала она.