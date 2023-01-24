«На Уимблдоне я ответила на все вопросы». Рыбакина — о своём гражданстве

Теннисистке Елене Рыбакиной после победы над Еленой Остапенко и выхода в полуфинал Australian Open задали вопрос о спортивном гражданстве. Спортсменка заявила, что уже на него ответила еще на Уимблдоне, об этом пишет «Чемпионат».
«Считаю, на Уимблдоне дала ответы на все вопросы. Тут больше нечего сказать», - заявила Рыбакина.
Напомним, что Рыбакина родилась в Москве, однако с 2018 года представляет Казахстан.
Также спортсменка в разговоре с журналистами добавила, что чувствует поддержку болельщиков со всего мира, но больше всего из Казахстана.
«Я получаю поддержку со всего мира. Но больше всего — из Казахстана, конечно. На Олимпиаде я впервые почувствовала большую поддержку. Мы играли без зрителей, но я получала сообщения, они шли отовсюду, но больше всего — из Казахстана», - сказала она.
Ранее Рыбакина рассказывала, что предложение от Казахстана поступила очень вовремя. По ее мнению, ей очень повезло оказаться в сборной этой страны.