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1 час назад

Теннисистка Рыбакина ответила на вопрос о спортивном гражданстве

Елена Прошина

Теннисистке Елене Рыбакиной после победы над Еленой Остапенко и выхода в полуфинал Australian Open задали вопрос о спортивном гражданстве. Спортсменка заявила, что уже на него ответила еще на Уимблдоне, об этом пишет «Чемпионат».

«На Уимблдоне я ответила на все вопросы». Рыбакина — о своём гражданстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Считаю, на Уимблдоне дала ответы на все вопросы. Тут больше нечего сказать», - заявила Рыбакина.

Напомним, что Рыбакина родилась в Москве, однако с 2018 года представляет Казахстан.

Также спортсменка в разговоре с журналистами добавила, что чувствует поддержку болельщиков со всего мира, но больше всего из Казахстана.

«Я получаю поддержку со всего мира. Но больше всего — из Казахстана, конечно. На Олимпиаде я впервые почувствовала большую поддержку. Мы играли без зрителей, но я получала сообщения, они шли отовсюду, но больше всего — из Казахстана», - сказала она.

Ранее Рыбакина рассказывала, что предложение от Казахстана поступила очень вовремя. По ее мнению, ей очень повезло оказаться в сборной этой страны.

Теннис,Елена Рыбакина,Елена Остапенко,
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