Хачанов: есть ли что сказать Уимблдону? Нет, мои слова ничего не изменят

«На AO может быть русский финал. Есть ли что сказать Уимблдону? Нет. Что бы там они ни решили, что я могу сделать? Мои слова ничего не изменят. Не хочу ничего говорить. В этом нет смысла. Если они чего-то этим [отстранением] добились, спросите лучше их, а не меня», — сказал Хачанов на пресс-конференции.