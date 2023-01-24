В матче второго круга Australian Open Джоковичу вынесли бутылку с запиской

Очередной неоднозначный поступок серба на австралийском «Шлеме»?

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Australian Open подходит к финальной стадии: четвертьфиналисты уже играют за выход в полуфинал турнира. Туда, например, вышла Елена Рыбакина, оформив победу над тёзкой из Латвии — Еленой Остапенко (6:2, 6:4). В стадию 1/2 два «Шлема» подряд прорывается и Карен Хачанов — россиянин прошёл дальше на отказе американца Себастьяна Корды. В мужской сетке эту стадию закроет битва Андрея Рублёва и Новака Джоковича. К последнему, кстати, у болельщиков, журналистов и коллег по корту есть небольшие вопросы.

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Травма бедра

В последнее время вокруг физического состояния серба много разговоров — чаще о том, как он превозмогает самого себя и бьётся до последнего. Напомним, на первой неделе этого сезона Новак получил травму бедра в полуфинальном матче с Даниилом Медведевым в Аделаиде. Уже тогда он растягивал мышцу и прихрамывал.

Из-за чего на старте турнира в Мельбурне серб дважды подряд отменял тренировки, а потом перенёс сессию на другое время. Сразу после победы в матче второго круга над французом Энзо Куако 35-летний теннисист продолжил пугать своих поклонников.

«Если честно, всё совсем нехорошо. Больше ничего сказать не могу. Сейчас мне могут помочь только бог и мой физиотерапевт».

А во время очной встречи с Григором Димитровым после первого сета Новак вызывал врача, который колдовал с его бедром. С каждым новым кругом Джокович обрастал всё новыми тейпами и жгутами. Очевидно, что ему было реально некомфортно: серб уже не бегал так резво по задней, пропали феноменальная растяжка и эластичность — Джокович берёг себя. В одном флеш-интервью на кортах Мельбурн-парка Ноле признался, что травма и боль по своей природе напоминают ему ощущения победного турнира в 2021-м — АО он брал с надрывом мышц живота. После титула он даже раскрыл подробности: мол, к концу ТБШ он увеличился с 17 мм до 25 мм.

Тогда серб рассказал, что выдержал турнир, потому что по десять часов в день работал с физиотерапевтами и врачами. То же он делает и на этом Australian Open. Что, кажется, помогло. Уже в четвертьфинальном матче с Алексом де Минором он буквально порхал над кортом. Что на пресс-конференции немного язвительно подметил и австралиец.

«Либо я был недостаточно хорош, чтобы она стала заметна, либо… всё с ним хорошо. Он был слишком хорош во всех аспектах».

Новак нашёл, что ответить:

«Я оставляю этим людям право на сомнения – пусть сомневаются. Только мои травмы вызывают сомнения. Когда травмируются другие игроки, они становятся жертвами, когда травмирован я, все считают, что я притворяюсь. Это очень интересно… Я не считаю, что мне нужно кому-то что-то доказывать. При мне есть МРТ, УЗИ и всё остальное, как двухлетней давности, так и свежее. Опубликую ли я это в своём документальном фильме или в социальных сетях? Зависит от того, как я буду себя чувствовать. Может быть, сделаю это, а может быть, и нет. На данный момент меня не особо интересует, что люди думают и говорят обо мне. Я привык к подобного рода ситуациям, они придают мне дополнительные силы и мотивацию», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

Необычная бутылка с запиской

Но очередной повод остановить внимание на персоне Новака даёт его же команда. Так было при переходе во время матча с тем же Энзо Куако во втором круге. На просторах Сети появился очень увлекательный ролик. Под трек всеми известного хита из «Миссии невыполнима» один из членов команды Джоковича в боксе аккуратно прикрепляет к бутылке клочок бумаги. Мужчина в толстовке Lacoste отдаёт «посылку» сотруднику корта. Тот пробегает вдоль арены, спрашивает главного судью можно ли ему передать «подарок», а после вручает его в руки Новака.

После чего серб внимательно читает написанное и откидывает в сторону, продолжая готовиться к выходу на корт. Джокович взял тот матч у 191-й ракетки мира. Хотя Куако был единственным, кому удалось выиграть сет у Новака на тот момент — 6:1, 6:7 (7:5), 6:2, 6:0. Кстати, в комментариях к видео некоторые пользователи посчитали, что Джокович тем самым нарушил правила турнира. Ситуация странная, ведь коучинг в туре разрешён официально. Так что слова, жесты или знаки от тренера в боксе уже не воспринимаются как читерство — это в пределах нормы. Так зачем эти рукописные передачки человеку, который в состоянии обыграть ноунейма из глубины второй сотни?

Живительный коктейль

Но это не единственный вопрос к великому сербу. Помните, как Джоковичу готовили живительный напиток во время «Мастерса» в полуфинале Парижа? Наверняка, ведь то видео набрало 14 млн просмотров. Прямо на трибуне физиотерапевт Ноле в ложе смешивал ему какую-то добавку — а когда команда заметила, что их снимают, двое мужчин приобняли друг друга, чтобы прикрыть происходящее. Коктейль передали болгёрл, а она отнесла его Новаку.

Тут же возмутился американец Райлли Опелка:

«Кто-нибудь, кто разбирается в теннисе, может объяснить, что здесь происходит и почему это делается именно так? Выглядит потрясающе подозрительно. И удивительно, насколько это неинтересно теннисным медиа. Во время Уимблдона он буквально сказал целой комнате журналистов, что принимает «волшебное зелье», и они просто попадали со смеху».

Но были и противоположные мнения: команда Джоковича не делает ничего запрещённого, просто это особенное изобретение, которое не должно попасть в руки конкурентов. На сторону серба встал тогда теннисист Джон Миллман:

«Слишком много внимания к тому, что член команды смешивал спортивный напиток. И совершенно нелепое мнение, что там что-то нечисто. Полный стадион, везде камеры, его смешивают в ложе игрока. Включайте логику. Может, они просто не хотят отдавать преимущество».