Азаренко рассказала о восстановлении после матча до 02:17 утра

– Модификация, наверное, нужна в том, что, если игроки начинают позже, то и дальше их ставить позже. Тело как-то адаптируется к какому-то режиму, а если один матч ночью, второй в 11 утра, то потом эта разница уже неправильна. Надеюсь, что после турнира в Совете игроков мы это обсудим.