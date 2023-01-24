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52 минуты назад

Азаренко о восстановлении после матча до 02:17 утра: «Тело не знает, как реагировать. Спать невозможно, адреналин»

Sports.ru

Виктория Азаренко прокомментировала проблему ночных матчей. В воскресенье она играла до 02:17 утра, а во вторник победила Джессику Пегулу (6:4, 6:1) и поговорила с корреспондентом Sports.ru Максимом Янчевским.

Азаренко рассказала о восстановлении после матча до 02:17 утра
Фото: Sports.ruSports.ru

– Конечно же, тело не знает, как реагировать после такого матча. Спать невозможно, адреналин. Мне было очень тяжело уснуть, и я пыталась вчера отключиться от того, что это теннисный турнир и делала то, что чувствовалось – спала днем, гуляла. Режим нарушен, но помогло то, что сегодня я играла поздно, днем было бы некомфортно.

– Нужны ли теннису изменения касаемо таких ночных матчей и какого плана они должны быть?

– Модификация, наверное, нужна в том, что, если игроки начинают позже, то и дальше их ставить позже. Тело как-то адаптируется к какому-то режиму, а если один матч ночью, второй в 11 утра, то потом эта разница уже неправильна. Надеюсь, что после турнира в Совете игроков мы это обсудим.

Теннис,Джессика Пегула,Виктория Азаренко,
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