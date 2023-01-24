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1 час назад

Грек Циципас стал соперником Хачанова по полуфиналу Australian Open

Матч ТВ

Грек Стефанос Циципас стал соперником россиянина Карена Хачанова по матчу ½ финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Грек Циципас стал соперником Хачанова по полуфиналу Australian Open
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В четвертьфинале Циципас обыграл чеха Иржи Легечку со счетом 6:3, 7:6 (7:2), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.За выход в финал Циципас (3 й номер посева) поспорит с Хачановым (18).

Australian Open. Турнир Большого шлема. Мельбурн, Австралия. Хард. Призовой фонд — 51 384 291 долларов

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция) — Иржи Легечки (Чехия) — 6:3, 7:6 (7:2), 6:4

Теннис,Карен Хачанов,
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