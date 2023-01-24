Грек Циципас стал соперником Хачанова по полуфиналу Australian Open

Грек Стефанос Циципас стал соперником россиянина Карена Хачанова по матчу ½ финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В четвертьфинале Циципас обыграл чеха Иржи Легечку со счетом 6:3, 7:6 (7:2), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.За выход в финал Циципас (3 й номер посева) поспорит с Хачановым (18).