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1 час назад

Циципас о том, как отыграл тройной брейк-пойнт у Лехечки: «Опыт. И спартанский настрой»

Sports.ru

Стефанос Циципас прокомментировал победу над Иржи Лехечкой в 1/4 финала Australian Open. Грек победил 6:3, 7:6(2), 6:4 и третий год подряд вышел в полуфинал австралийского «Большого шлема».

Циципас рассказал, как отыграл тройной брейк-пойнт у Лехечки
Фото: Sports.ruSports.ru

«Я сделал много… Не знаю, ощущения отличались от других матчей. Но самое важное, что я нашел решения. Это был один из самых тяжелых трехсе

Иржи провел очень хороший турнир, недавно вышел на высокий уровень, и я желаю ему всего самого хорошего в будущем. Потому что он прекрасный игрок. Мне пришлось справляться с ударами с другой стороны корта, которые летели намного тяжелее, намного глубже. Нужно было максимально выложиться, чтобы решить эту задачу».

Также Циципас рассказал, что помогло ему уйти с 0:40 при счете 3:3 в

«Опыт (смеется). И спартанский настрой», – сказал Циципас в интервью на корте.

Теннис,
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