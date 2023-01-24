Циципас рассказал, как отыграл тройной брейк-пойнт у Лехечки

«Я сделал много… Не знаю, ощущения отличались от других матчей. Но самое важное, что я нашел решения. Это был один из самых тяжелых трехсе

Иржи провел очень хороший турнир, недавно вышел на высокий уровень, и я желаю ему всего самого хорошего в будущем. Потому что он прекрасный игрок. Мне пришлось справляться с ударами с другой стороны корта, которые летели намного тяжелее, намного глубже. Нужно было максимально выложиться, чтобы решить эту задачу».