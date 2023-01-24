Циципас пригласил голливудскую актрису в свою ложу на Australian Open

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о том, за что любит Австралию.

– Австралия – прекрасная страна. Мне нравится многое австралийское. Одна из моих любимых актрис тоже из Австралии – Марго Робби . Я бы хотел…

– Было бы приятно ее там увидеть (указывает на свою ложу).

Также он пообещал, что если выиграет турнир, то пожертвует часть призовых на постройку школы в штате Виктория: «Вот, что для меня значит Австралия».