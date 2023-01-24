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58 минут назад

Циципас пригласил Марго Робби в свою ложу на Australian Open

Sports.ru

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о том, за что любит Австралию.

Циципас пригласил голливудскую актрису в свою ложу на Australian Open
Фото: Sports.ruSports.ru

– Австралия – прекрасная страна. Мне нравится многое австралийское. Одна из моих любимых актрис тоже из Австралии – Марго Робби. Я бы хотел…

– Ты предложение выдвигаешь?

– Было бы приятно ее там увидеть (указывает на свою ложу).

– То есть, ты официально делаешь приглашение?

– Безусловно, – сказал грек.

Также он пообещал, что если выиграет турнир, то пожертвует часть призовых на постройку школы в штате Виктория: «Вот, что для меня значит Австралия».

Теннис,Марго Робби,
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