Циципас повторил достижение Федерера 2006 года

Эта победа позволила Циципасу повторить достижение, которое в 2006 году установил легендарный Роджер Федерер. 24-летний грек стал самым молодым игроком в мужском теннисе, которому удалось выйти в третий подряд полуфинал Australian Open за последние 16 лет. В 2006 году Федерер сделал это в аналогичном возрасте. Швейцарец перед этим, соответственно, доходил до полуфинала австралийского мэйджора в 2004 и 2005 годах.