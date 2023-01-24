Хачанов поделился ожиданиями от матча с Циципасом

– Помню, что были близкие матчи. Да, не удавалось еще его обыграть, в какой-то степени неудобный соперник с его игрой, резаными, подает очень хорошо. Буду готовиться, и, мне кажется, что перед данным матчем я в лучшей форме, чем был в предыдущие разы.