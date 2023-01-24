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18 минут назад

Хачанов о матче с Циципасом, которому проиграл все 5 раз: «Сейчас я в лучшей форме, чем был в предыдущие разы»

Sports.ru

Карен Хачанов поделился ожиданиями от полуфинала Australian Open против Стефаноса Циципаса. Россиянин в личных встречах уступает 0:5.

Хачанов поделился ожиданиями от матча с Циципасом
Фото: Sports.ruSports.ru

– Полуфинал с Циципасом, часто ему проигрывал. Что помнишь из матчей с ним и как нужно действовать, чтобы не потерпеть еще одного поражения в пятницу?

– Помню, что были близкие матчи. Да, не удавалось еще его обыграть, в какой-то степени неудобный соперник с его игрой, резаными, подает очень хорошо. Буду готовиться, и, мне кажется, что перед данным матчем я в лучшей форме, чем был в предыдущие разы.

– Можно ли сказать, что путь до этого полуфинала, который получился менее энергозатратным, чем на US Open, будет тебе на руку?

– Надеюсь. Отчасти это факт. Физически, надеюсь, я буду более свеж, чем на US Open. Опять же, это не означает, что я точно выиграю. Но то, что факт и плюс – это точно.

Теннис,Карен Хачанов,
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