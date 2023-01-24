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30 минут назад

Фанаты обвинили Джоковича в жульничестве на Australian Open

Lenta.ru

Фанаты обвинили сербского теннисиста Новака Джоковича в жульничестве на Australian Open 2023 года. Об этом сообщает «Чемпионат».

Фанаты обвинили Джоковича в жульничестве на Australian Open
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Зритель снял видео, на котором видно, как во время матча второго круга турнира один из тренеров спортсмена сделал запись на бумаге, прикрепил записку к бутылке и передал Джоковичу через работника стадиона. Отмечается, что теннисист внимательно изучил написанное.

Тренерам разрешено давать устные указания теннисистам во время матча только в случаях, когда они находятся на одной стороне площадки. Джокович и тренер находились на разных сторонах кортах, поэтому серб мог получать советы только посредством сигналов и жестов.

В январе 2022 года Джокович стал участником скандала на Australian Open. Он планировал принять участие в турнире, однако его виза не предполагала внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. В результате инцидента теннисист был депортирован из Австралии и не смог сыграть на чемпионате. На него был наложен запрет на посещение страны в течение трех лет, однако позже ограничение было снято.

Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open-2023, где он встретится с россиянином Андреем Рублевым. Матч пройдет 25 января.

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