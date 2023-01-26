Эта победа позволила Рыбакиной выйти в первый финал Australian Open в карьере. На турнирах «Большого шлема» казахстанка уже добиралась до главного матча турнира. Она брала титул на Уимблдоне, в финале одолев представительницу Туниса Онс Жабер. На травяном мэйджоре очки в рейтинге не начислялись.