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2 часа назад

Видео победного розыгрыша Елены Рыбакиной в полуфинале Открытого чемпионата Австралии

Чемпионат.comиещё 2

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (25-я ракетка мира) одолела представительницу Беларуси Викторию Азаренко (24-й номер мирового рейтинга) в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с победным розыгрышем Елены Рыбакиной в матче 1/2 финала Australian Open.

Видео доступно на канале Australian Open TV. Права на видео принадлежат Tennis Ausralia.

Эта победа позволила Рыбакиной выйти в первый финал Australian Open в карьере. На турнирах «Большого шлема» казахстанка уже добиралась до главного матча турнира. Она брала титул на Уимблдоне, в финале одолев представительницу Туниса Онс Жабер. На травяном мэйджоре очки в рейтинге не начислялись.

Соперницей Рыбакиной по финальному матчу Australian Open станет либо белоруска Арина Соболенко, либо представительница Польши Магда Линетт.

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