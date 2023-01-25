Белорусская теннисистка Соколенко высказалась о влиянии дискуссий о политике

«Влияют ли на меня дискуссии по поводу политической ситуации? Да, я бы сказала, конечно, сильно влияют. Было непросто, да и сейчас непросто. Но я понимаю, что это не моя вина. Я тут ничего не контролирую. Я бы сделала что-то, если бы могла. Но я ничего не могу», — сказала Соболенко.