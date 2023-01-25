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1 час назад

Белорусская теннисистка Соколенко заявила, что на нее сильно влияют дискуссии о политике

Газета.Ru

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о влиянии на нее разговоров о политической ситуации. Ее слова передает «Чемпионат».

Белорусская теннисистка Соколенко высказалась о влиянии дискуссий о политике
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Влияют ли на меня дискуссии по поводу политической ситуации? Да, я бы сказала, конечно, сильно влияют. Было непросто, да и сейчас непросто. Но я понимаю, что это не моя вина. Я тут ничего не контролирую. Я бы сделала что-то, если бы могла. Но я ничего не могу», — сказала Соболенко.

В конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Однако в некоторых видах спорта российские спортсмены продолжают выступать под нейтральным флагом.

В апреле организаторы Уимблдона отказали в допуcке на cоревнования роccийcким и белоруccким тенниcиcтам. Также игрокам из этих стран запретили выcтупать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой LTA.

За месяц до старта турнира Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Международная федерация тенниса (ITF) заявили, что из-за недопуска россиян и белорусов не будут начислять очки участникам Уимблдона. Также к ним присоединилась Женская теннисная ассоциация (WTA).

Теннис,Арина Соболенко,
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