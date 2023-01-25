Соболенко рассказала о призовых в теннисе

«У меня нет там прямо таких уж друзей. Но я знаю некоторых спортсменок. Знаю, сколько они зарабатывают. В сравнении с тем, что получаем мы, это просто другой уровень (гораздо меньше. — Прим. «Чемпионата»). Мне хотелось бы, чтобы во всех видах спорта так платили. В других видах спорта также много работают, и они должны получать больше», — сказала Соболенко на пресс-конференции.