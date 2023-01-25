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17 минут назад

«Крутись!»: как одну из самых красивых теннисисток поставили в неловкое положение

Елена Прошина

Канадская теннисистка Эжени Бушар попала в сексистский скандал на Australian Open – 2015. После победы во втором круге над голландкой Кики Бертенс, один из тележурналистов обратился к спортсменке со странной просьбой. О ситуации, которая в последствии вылилась в скандал под названием Twirlgate, вспоминает «Чемпионат».

«Крутись!»: как одну из самых красивых теннисисток поставили в неловкое положение
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

После матча, журналист официального транслятора турнира Channel 7 Иэн Коэн обратился к Бушар с просьбой «покрутиться». Так ранее делала Серена Уильямс, которая таким образом демонстрировала публике свое яркое короткое желтое платье. Эжени не сразу поняла просьбу и переспросила.

«Да. Крутись! Повертись, сделай пируэт. Давай, вперед», — ответил Коэн.

Одна из самых красивых теннисисток мира выполнила просьбу Коэна, после чего закрыла лицо руками. Несмотря на то, что самой Бушар ситуация показалась забавной, в последствие она вылилась в настоящий скандал. Channel 7 начали обвинять в сексизме, а СМИ даже дали скандалу название Twirlgate.

«Это не лезет ни в какие ворота. Сексизм как он есть. Если обращаешься с такой просьбой к женщинам, делай то же самое и с мужчинами. Давайте думать о соревнованиях и спортивных достижениях представителей обоих полов, а не о внешности», – заявила 12-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» и основательница WTA Билли Джин Кинг.

При этом Серена Уильямс, которую и попросили скопировать Бушар, призвала не раздувать историю еще больше. Сама же Бушар тогда не придала ситуации значения, однако позднее признала проявление сексизма. По ее словам, мужчин-спортсменов ведь не просят «поиграть мускулами».

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