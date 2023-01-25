Соболенко назвала главное условие для выхода в финал Australian Open

«Это будет отличное испытание для меня, если мне удастся сохранить спокойствие в ключевые моменты. Я уже была в полуфиналах, и все эти качели не помогали мне. Так что сейчас меня ожидает непростое испытание — смогу ли сохранить спокойствие, как мне удавалось это делать в предыдущих матчах», — сказала Соболенко на пресс-конференции.