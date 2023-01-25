Рублёв пожаловался судье на то, что Джокович долго готовит подачу

Российский теннисист Андрей Рублёв во время четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии с сербом Новаком Джоковичем пожаловался судье на соперника из-за того, что тот тратит много времени на подготовку к подаче.

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После одного из геймов Рублёв обратился к судье на вышке, указывая на таймер и объясняя, что Джокович слишком долго готовит подачу.

Первый сет в матче Джокович без проблем выиграл, отдав Рублёву лишь один гейм.