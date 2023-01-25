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1 час назад

Рублев проиграл Джоковичу в ¼ финала Australian Open

Матч ТВ

Шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублев не сумел выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.

Рублев проиграл Джоковичу в ¼ финала Australian Open
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Рублев, получивший пятый номер посева, в ¼ финала проиграл сербу Новаку Джоковичу (4) со счетом 1:6, 2:6, 4:6. Теннисисты провели на корте чуть более двух часов.

Счет личных встреч стал 3–1 в пользу 35 летнего серба. Джокович за выход в финал турнира сыграет с американцем Томми Полом.

Турнир Большого шлема. Australian Open. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд — более 52 млн долларов

Мужчины. ¼ финала

Новак Джокович (Сербия, 4) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 6:1, 6:2, 6:4.

Теннис,Андрей Рублев,Новак Джокович,
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