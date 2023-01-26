Рыбакина вышла в финал Australian Open

Рыбакина оказалась сильнее своей соперницы со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Представительница Казахстана выполнила девять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. На счету Виктории Азаренко три эйса, пять ошибок на подаче и три реализованных брейк-пойнта из восьми.