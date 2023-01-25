Тарпищев: Рублев показал читаемый теннис в матче против Джоковича

"Рублев оказался очень прогнозируемым для Джоковича. Ему удобно было играть любой мяч, все было читаемо, - сказал Тарпищев. - Андрей все время хотел его пробить, и не было, я бы сказал, интеллигентности в его игре. Хотел забить, но сделать это на таких мягких кортах нереально. Технико-тактический арсенал Джоковича оказался выше".