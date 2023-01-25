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43 минуты назад

Тарпищев считает, что Рублев показал читаемый теннис в матче против Джоковича

ТАСС

Российский теннисист Андрей оказался слишком прогнозируемым соперником для 21-кратного победителя турниров Большого шлема серба Новака Джоковича в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Такое мнение ТАСС в среду высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Тарпищев: Рублев показал читаемый теннис в матче против Джоковича
Фото: ТАССТАСС

В среду Рублев со счетом 1:6, 2:6, 4:6 проиграл Джоковичу в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч прошел в Мельбурне.

"Рублев оказался очень прогнозируемым для Джоковича. Ему удобно было играть любой мяч, все было читаемо, - сказал Тарпищев. - Андрей все время хотел его пробить, и не было, я бы сказал, интеллигентности в его игре. Хотел забить, но сделать это на таких мягких кортах нереально. Технико-тактический арсенал Джоковича оказался выше".

Президент ФТР назвал Джоковича главным претендентом на победу в турнире, хотя по ходу соревнований серб несколько раз брал медицинский тайм-аут из-за проблем с ногой.

"Если травма ему не помешает - он явный фаворит. Корты ему позволяют созидать. Хотя, непонятно что с ногой, травмой", - добавил Тарпищев.

Следующим соперником серба станет американец Том Пол. В прошлом году на тот момент первой ракетке мира и действующему победителю турнира Джоковичу аннулировали австралийскую визу и депортировали из страны, так как он не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса, которая была обязательной для иностранцев, въезжающих в Австралию.

Теннис,Шамиль Тарпищев,Новак Джокович,
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