Джокович высказался о разгроме Рублева

Новак Джокович прокомментировал победу над Андреем Рублевым в четвертьфинале Australian Open – 6:1, 6:2, 6:4. Его спросили, был ли этот матч для него лучшим в сезоне-2023.

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«Второй по качеству. Очень близок к

Чрезвычайно доволен игрой. Я был очень надежен на задней линии, люблю играть в этих условиях и на этом корте. Для меня это особенное место.

Сегодня было ветрено, нужно было адаптироваться. Когда я разминался, таких порывов не было – особенно сильными они были с одной стороны. Так что нужно было тщательнее выбирать удары, лучше открывать корт.