Чесноков: это не Рублёв проиграл, а Джокович победил. У Новака неземная игра!

«Джокович играет в невероятный теннис — это запредельный уровень! Я не понимаю, как можно на постоянной основе демонстрировать такой уровень игры? Неземная игра! Но хочется всё равно похвалить Рублёва: Андрей — большой молодец! Четвертьфинал на Australian Open — отличный результат. С Джоковичем просто нереально бороться. Это не Рублёв проиграл, а Джокович победил. Андрей не виноват в сегодняшнем вылете», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.