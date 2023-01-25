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33 минуты назад

Андрей Чесноков: это не Рублёв проиграл, а Джокович победил. У Новака неземная игра!

Чемпионат.com

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился мыслями о четвертьфинале Australian Open между россиянином Андреем Рублёвым и представителем Сербии Новаком Джоковичем.

Чесноков: это не Рублёв проиграл, а Джокович победил. У Новака неземная игра!
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Джокович играет в невероятный теннис — это запредельный уровень! Я не понимаю, как можно на постоянной основе демонстрировать такой уровень игры? Неземная игра! Но хочется всё равно похвалить Рублёва: Андрей — большой молодец! Четвертьфинал на Australian Open — отличный результат. С Джоковичем просто нереально бороться. Это не Рублёв проиграл, а Джокович победил. Андрей не виноват в сегодняшнем вылете», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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