Рублёв: Джокович очень хорошо подавал и принимал

«Мы играли с Новаком три раза до этого, но в сегодняшнем матче он играл лучше по сравнению с прошлыми встречами. Сегодня он был гораздо лучше. Вот и всё. Он очень хорошо подавал и принимал», — заявил Рублёв на пресс-конференции.