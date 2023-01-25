Рублёв: Джокович очень хорошо подавал и принимал

Российский теннисист Андрей Рублёв пообщался с журналистами после вылета с Australian Open — 2023. В четвертьфинальной встрече россиянин потерпел поражение от серба Новака Джоковича.
«Мы играли с Новаком три раза до этого, но в сегодняшнем матче он играл лучше по сравнению с прошлыми встречами. Сегодня он был гораздо лучше. Вот и всё. Он очень хорошо подавал и принимал», — заявил Рублёв на пресс-конференции.
На турнире в Австралии Рублёв обыграл австрийца Доминика Тима, финна Эмиля Руусувуори, британца Даниэля Эванса и норвежца Хольгера Руне.
В рейтинге ATP Рублёв занимает шестое место, Джокович — пятый.