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12 минут назад

Четырех человек с российскими флагами задержали на Australian Open

Lenta.ru

Австралийские полицейские задержали четверых болельщиков с российскими флагами после матча Australian Open. Об этом сообщает Reuters.

Четырех человек с российскими флагами задержали на Australian Open
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инцидент произошел в среду, 25 января, после матча 1/4 финала турнира, в котором россиянин Андрей Рублев встречался с сербом Новаком Джоковичем. Гражданство задержанных не уточняется. Сообщается, что правоохранители их допрашивают.

Рублев проиграл Джоковичу в трех сетах со счетом 2:6, 2:6, 4:6 и завершил выступление на турнире. Игра продолжалась 2 часа 5 минут.

Ранее Федерация тенниса Австралии запретила болельщикам приносить российские и белорусские флаги на трибуны из-за жалоб украинских зрителей. Организаторы напомнили, что изначально фанаты из России и Белоруссии могли приносить флаги, но им было запрещено размахивать ими, чтобы не создавать помех для других болельщиков.

Теннис,Андрей Рублев,
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