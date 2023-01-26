Стало известно время начала полуфиналов Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов сойдётся с представителем Греции Стефаносом Циципасом не ранее 6:30 мск на арене Рода Лэйвера. 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович и американец Томми Пол встретятся в 11:30 мск.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира у женщин является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз. У мужчин в предыдущем розыгрыше Australian Open лучшим стал испанец Рафаэль Надаль, выбывший во втором круге текущего года.