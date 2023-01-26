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1 час назад

Соболенко переиграла Линетт и встретится с Рыбакиной в финале Australian Open — 2023

Чемпионат.comиещё 8

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (пятая ракетка мира) одолела представительницу Польши Магду Линетт (45-й номер мирового рейтинга) в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на центральном корте турнира — арене Рода Лэйвера на хардовом покрытии.

Стало известно, с кем встретится Рыбакина в финале Australian Open
Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Соболенко одержала победу со счётом 7:6 (7:1), 6:2. Белоруска выполнила четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Магды Линетт один эйс, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В финале Открытого чемпионата Австралии Арина Соболенко встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая в другом матче 1/2 финала оказалась сильнее белоруски Виктории Азаренко — 7:6 (7:4), 6:3.

Теннис,Елена Рыбакина,Арина Соболенко,Магда Линетт,Виктория Азаренко,
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