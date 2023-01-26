Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
2 часа назад

Рыбакина: горжусь своей командой, без них мне было бы сложно этого добиться

Чемпионат.com

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (25-я ракетка мира) поделилась эмоциями после выхода в финал Australian Open. В завершившемся матче 1/2 финала Рыбакина обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко (24-е место рейтинга WTA) – 7:6(4), 6:3.

Рыбакина поделилась эмоциями после выхода в финал Australian Open
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Я очень рада и горжусь – в том числе своей командой. Без них мне было бы сложно этого добиться. Спасибо большое. Конечно, они нервничали. Они хотят, чтобы я хорошо выступала, а сегодня мне было сложнее, условия немного другие, мяч не так хорошо летит. И я рада, что в итоге сумела победить.

Атмосфера невероятная, и я очень рада, что вышла в финал и ещё раз здесь сыграю. Конечно, я на максимум выложусь. У меня теперь есть небольшой опыт после финала Уимблдона. Хочу просто выйти на корт и насладиться моментом, насладиться атмосферой. Посмотрим, как всё пройдёт, но я постараюсь изо всех сил. И надеюсь, что выиграю», – приводит слова Рыбакиной с послематчевой пресс-конференции Yahoo Sports.

Теннис,Елена Рыбакина,Виктория Азаренко,Yahoo,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители