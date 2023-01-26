Рыбакина поделилась эмоциями после выхода в финал Australian Open

«Я очень рада и горжусь – в том числе своей командой. Без них мне было бы сложно этого добиться. Спасибо большое. Конечно, они нервничали. Они хотят, чтобы я хорошо выступала, а сегодня мне было сложнее, условия немного другие, мяч не так хорошо летит. И я рада, что в итоге сумела победить.