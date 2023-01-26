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1 час назад

Арина Соболенко прокомментировала выход в финал Открытого чемпионата Австралии

Чемпионат.comиещё 1

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась эмоциями от выхода в финал Australian Open.

Соболенко прокомментировала выход в финал Australian Open
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Я очень рада этой победе. Магда — невероятная теннисистка, она показала отличный теннис, так что я очень рада. Не очень хорошо начала матч, но на тай-брейке поймала свой теннис, начала доверять своей игре, вкладываться в удары. И провела отличный тай-брейк. И спасибо всем, кто остался и нас поддерживал. Атмосфера была невероятной» Также Соболенко высказалась о форхенде, который по скорости может быть равен мужскому. «Если честно, мне кажется, сегодня я била очень медленно. Но спасибо. Наверное, у меня хорошие гены (смеется)», — сказала белоруска в интервью на корте.

В финале Арина Соболенко встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Теннис,Елена Рыбакина,Арина Соболенко,
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