Соболенко прокомментировала выход в финал Australian Open

«Я очень рада этой победе. Магда — невероятная теннисистка, она показала отличный теннис, так что я очень рада. Не очень хорошо начала матч, но на тай-брейке поймала свой теннис, начала доверять своей игре, вкладываться в удары. И провела отличный тай-брейк. И спасибо всем, кто остался и нас поддерживал. Атмосфера была невероятной» Также Соболенко высказалась о форхенде, который по скорости может быть равен мужскому. «Если честно, мне кажется, сегодня я била очень медленно. Но спасибо. Наверное, у меня хорошие гены (смеется)», — сказала белоруска в интервью на корте.