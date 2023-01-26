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1 час назад

Полиция Австралии отпустила сербских болельщиков, которых задержали с флагами России

Чемпионат.com

Полиция Австралии отпустила болельщиков из Сербии, которых 25 января задержали за демонстрацию российских флагов. Об этом «РИА Новости Спорт» сообщил один из фанатов Слободан Сибич.

Задержанных с флагами РФ на Australian Open фанатов отпустили
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Нас окружили со всех сторон 30-40 полицейских Полиция переписала имена, адреса и другие данные задержанных и несколько часов спустя отпустила. Однако один из сербов отказался назвать себя и был задержан до утра, но потом его тоже отпустили, поскольку полиция не смогла выдвинуть против него обвинения.

Нарушены наши демократические права. Мы — сербы, которые любят наших братьев и сестер. Мы пришли на этот матч для поддержки обоих наших братьев — Джоковича и Рублева — и справедливо поднимать флаги обеих сторон".

Теннис,
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