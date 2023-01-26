Задержанных с флагами РФ на Australian Open фанатов отпустили

Полиция Австралии отпустила болельщиков из Сербии, которых 25 января задержали за демонстрацию российских флагов. Об этом «РИА Новости Спорт» сообщил один из фанатов Слободан Сибич.
«Нас окружили со всех сторон 30-40 полицейских Полиция переписала имена, адреса и другие данные задержанных и несколько часов спустя отпустила. Однако один из сербов отказался назвать себя и был задержан до утра, но потом его тоже отпустили, поскольку полиция не смогла выдвинуть против него обвинения.
Нарушены наши демократические права. Мы — сербы, которые любят наших братьев и сестер. Мы пришли на этот матч для поддержки обоих наших братьев — Джоковича и Рублева — и справедливо поднимать флаги обеих сторон".