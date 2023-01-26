Задержанных с флагами РФ на Australian Open фанатов отпустили

«Нас окружили со всех сторон 30-40 полицейских Полиция переписала имена, адреса и другие данные задержанных и несколько часов спустя отпустила. Однако один из сербов отказался назвать себя и был задержан до утра, но потом его тоже отпустили, поскольку полиция не смогла выдвинуть против него обвинения.