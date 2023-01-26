Рублев вошел в совет игроков ATP

Россиянин Андрей Рублев стал членом совета игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом в четверг сообщает пресс-служба организации.
В совет также вошли болгарин Григор Димитров, Педро Мартинес и Бернабе Сапата-Миральес (оба - Испания), Уэсли Колхоф (Нидерланды), Харри Хелиоваара (Финляндия), Педро Качин (Аргентина), Мэтт Эбден (Австралия), Даниэль Вальверду и Николас Перейра (оба - Венесуэла).
Совет игроков ATP собирается несколько раз в год и дает рекомендации руководству и совету директоров организации по работе. Первое заседание организации в 2023 году состоялось в Мельбурне 12 января.