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1 час назад

Россиянин Рублев вошел в совет игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАССиещё 1

Россиянин Андрей Рублев стал членом совета игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом в четверг сообщает пресс-служба организации.

Рублев вошел в совет игроков ATP
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В совет также вошли болгарин Григор Димитров, Педро Мартинес и Бернабе Сапата-Миральес (оба - Испания), Уэсли Колхоф (Нидерланды), Харри Хелиоваара (Финляндия), Педро Качин (Аргентина), Мэтт Эбден (Австралия), Даниэль Вальверду и Николас Перейра (оба - Венесуэла).

Совет игроков ATP собирается несколько раз в год и дает рекомендации руководству и совету директоров организации по работе. Первое заседание организации в 2023 году состоялось в Мельбурне 12 января.

Теннис,Педро Качин,Григор Димитров,Андрей Рублев,
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