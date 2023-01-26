Рублев вошел в совет игроков ATP

Россиянин Андрей Рублев стал членом совета игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом в четверг сообщает пресс-служба организации.

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В совет также вошли болгарин Григор Димитров, Педро Мартинес и Бернабе Сапата-Миральес (оба - Испания), Уэсли Колхоф (Нидерланды), Харри Хелиоваара (Финляндия), Педро Качин (Аргентина), Мэтт Эбден (Австралия), Даниэль Вальверду и Николас Перейра (оба - Венесуэла).