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2 часа назад

Россиянки Корнеева и Андреева вышли в финал юниорского Australian Open

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Алина Корнеева вышла в финал юниорского Открытого чемпионата Австралии. Российская теннисистка в полуфинале обыграла Саяка Исии из Японии в трех партиях. Для победы Корнеевой потребовалось провести на корте 1 час 50 минут. В финале Корнеева сыграет с соотечественницей Миррой Андреевой, которая в своем полуфинале за 1 час 24 минуты в двух сетях победила британку Рану Акуа Стойбер. Во взрослых одиночных соревнованиях Australian Open от России продолжает борьбу лишь Карен Хачанов, который в эти минуты проводит матч полуфинала против грека Стефаноса Циципаса. Хачанов проиграл первый сет противостояния. Australian Open. Девушки Полуфинал Алина Корнеева (Россия, 9) — Саяка Исии (Япония, 12) — 2:6, 6:4, 6:2 Мирра Андреева (Россия, 7) — Рана Акуа Стойбер (Великобритания, 13) — 6:3, 6:3

Россиянки разыграют финал юниорского Australian Open
Фото: Матч ТВМатч ТВ
Теннис,Карен Хачанов,
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