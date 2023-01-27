«После событий, произошедших вечером в среду, мы оперативно действовали вместе с полицией и нашими службами безопасности, чтобы разобраться с зачинщиками ак

На протяжении всего турнира мы говорили с игроками и их командами о важности воздержания от любых действий, которые вызывают стресс или сбои. Господин Срджан Джокович опубликовал заявление, подтверждающее, что он не будет присутствовать на сегодняшнем полуфинале.