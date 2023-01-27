Циципас высказался о предстоящем финале Australian Open

«Там один игрок, который провел здесь девять или 10 финалов. Я точно не знаю. И игрок моего поколения. Я вырос с Томми, много играл с ним в юниорах. Здорово видеть, что он догнал, играет полуфиналы на «Больших шлемах». Это пробуждает в