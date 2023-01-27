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1 час назад

Циципас о финале Australian Open: «Это матч с особым значением – «Большой шлем», возможность стать №1. Мне нравится эта цифра»

Sports.ru

Стефанос Циципас высказался о предстоящем финале Australian Open, где поборется с Новаком Джоковичем или Томми Полом.

Циципас высказался о предстоящем финале Australian Open
Фото: Sports.ruSports.ru

«Там один игрок, который провел здесь девять или 10 финалов. Я точно не знаю. И игрок моего поколения. Я вырос с Томми, много играл с ним в юниорах. Здорово видеть, что он догнал, играет полуфиналы на «Больших шлемах». Это пробуждает в

Если Циципас возьмет титул, то станет №1 рейтинга.

«Мне нравится эта цифра. Это еще один момент, ради которого я работаю. Это финал с особым значением – «Большой шлем», возможность стать №1. Я мечтал об этом с детства.

Я близок. И я рад, что эта возможность выпала в Австралии – это место для меня много значит.

(Болельщикам). Так что вперед, ребята!»

Теннис,
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