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48 минут назад

В ФТР заявили, что Хачанов сыграл очень достойно в полуфинале Australian Open с Циципасом

Матч ТВ

Вице президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко заявил «Матч ТВ», что Карен Хачанов провел очень достойный матч со Стефаносом Циципасом в полуфинале Australian Open.

В ФТР прокомментировали игру Хачанова с Циципасом
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В полуфинале 26 летний Хачанов проиграл греку Стефаносу Циципасу со счетом 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6. Для россиянина это первый в карьере полуфинал Открытого чемпионата Австралии и второй подряд на турнирах Большого шлема.

— В первую очередь хочется отметить теннис высочайшего класса, — сказал Селиваненко «Матч ТВ». — Очень красивая игра, которая изобиловала по настоящему теннисными чемпионскими розыгрышами. Карен сыграл очень достойно. Вытянул третий сет с матчболов в тяжелой ситуации.

А произошедшее дальше… Так часто бывает. После тяжелого сета немножко может подсесть внимание. Визуально оно чуть просело. А на таком уровне этого чуть чуть достаточно, чтобы Стефанос оторвался. И дальше Карену уже чуть не хватило догнать соперника. Но отличный турнир, Хачанов должен быть доволен. Еще один полуфинал турнира Большого шлема — отличный старт длинного сезона.

— Учитывая такой старт, какие перспективы по сезону у Карена?

— Перспективы улучшить результат есть у любого игрока, выступающего в ATP туре. Всё зависит от него самого и от соперника, с которыми он играет. Всё зависит от разных факторов, определенных обстоятельств.

В финале Циципас сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с американцем Томми Полом.

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