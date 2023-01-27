В ФТР прокомментировали игру Хачанова с Циципасом

— В первую очередь хочется отметить теннис высочайшего класса, — сказал Селиваненко «Матч ТВ». — Очень красивая игра, которая изобиловала по настоящему теннисными чемпионскими розыгрышами. Карен сыграл очень достойно. Вытянул третий сет с матчболов в тяжелой ситуации.



А произошедшее дальше… Так часто бывает. После тяжелого сета немножко может подсесть внимание. Визуально оно чуть просело. А на таком уровне этого чуть чуть достаточно, чтобы Стефанос оторвался. И дальше Карену уже чуть не хватило догнать соперника. Но отличный турнир, Хачанов должен быть доволен. Еще один полуфинал турнира Большого шлема — отличный старт длинного сезона.



— Учитывая такой старт, какие перспективы по сезону у Карена?