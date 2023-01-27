В ФТР прокомментировали игру Хачанова с Циципасом

Вице президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко заявил «Матч ТВ», что Карен Хачанов провел очень достойный матч со Стефаносом Циципасом в полуфинале Australian Open.
В полуфинале 26 летний Хачанов проиграл греку Стефаносу Циципасу со счетом 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6. Для россиянина это первый в карьере полуфинал Открытого чемпионата Австралии и второй подряд на турнирах Большого шлема.
— В первую очередь хочется отметить теннис высочайшего класса, — сказал Селиваненко «Матч ТВ». — Очень красивая игра, которая изобиловала по настоящему теннисными чемпионскими розыгрышами. Карен сыграл очень достойно. Вытянул третий сет с матчболов в тяжелой ситуации.
А произошедшее дальше… Так часто бывает. После тяжелого сета немножко может подсесть внимание. Визуально оно чуть просело. А на таком уровне этого чуть чуть достаточно, чтобы Стефанос оторвался. И дальше Карену уже чуть не хватило догнать соперника. Но отличный турнир, Хачанов должен быть доволен. Еще один полуфинал турнира Большого шлема — отличный старт длинного сезона.
— Учитывая такой старт, какие перспективы по сезону у Карена?
— Перспективы улучшить результат есть у любого игрока, выступающего в ATP туре. Всё зависит от него самого и от соперника, с которыми он играет. Всё зависит от разных факторов, определенных обстоятельств.
В финале Циципас сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с американцем Томми Полом.