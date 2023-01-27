Ольховский: Хачанов показал, что может быть одним из ведущих теннисистов мира

"В первую очередь я хочу сказать, что Карен - молодец, провел очень хороший турнир и показал, что может быть одним из ведущих теннисистов мира, - сказал Ольховский. - Если говорить о сегодняшнем матче, то он играл немного скованно, давал Циципасу атаковать. В концовке третьего сета Карен показал, что может играть и побеждать таких соперников, дальше проиграл четвертый сет, Циципас дожал. Циципас тоже молодец, он показывает очень хороший, уверенный теннис".