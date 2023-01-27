Ольховский: Хачанов показал, что может быть одним из ведущих теннисистов мира

Российский теннисист Карен Хачанов на Australian Open показал, что может быть одним из ведущих игроков мира. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.
В пятницу Хачанов уступил греку Стефаносу Циципасу в полуфинале Australian Open.
"В первую очередь я хочу сказать, что Карен - молодец, провел очень хороший турнир и показал, что может быть одним из ведущих теннисистов мира, - сказал Ольховский. - Если говорить о сегодняшнем матче, то он играл немного скованно, давал Циципасу атаковать. В концовке третьего сета Карен показал, что может играть и побеждать таких соперников, дальше проиграл четвертый сет, Циципас дожал. Циципас тоже молодец, он показывает очень хороший, уверенный теннис".
Хачанову 26 лет, он занимает 20-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), на его счету четыре титула под эгидой организации. Россиянин второй раз подряд не сумел выйти в финал турнира Большого шлема - на US Open 2022 года он уступил в полуфинале норвежцу Касперу Рууду. В 2021 году россиянин стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, в том же году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса.