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1 час назад

Хачанов о двух поражениях в полуфиналах ТБШ: «Хочется большего, понимаю, что все в моих руках. Хотя иногда и не все, соперник тоже играет в теннис»

Sports.ru

На US Open Хачанов проиграл Касперу Рууду, на Australian Open – Стефаносу Циципасу. В обоих матчах он взял третий сет.

Хачанов высказался о двух поражениях в полуфиналах ТБШ
Фото: Sports.ruSports.ru

– Два полуфинала ТБШ проиграны игрокам топ-5. Чувствуешь, что борешься с ними на равных и победить их вполне по силам?

– Все очень близко, я это осознаю. Не то что всему свое время, но это своего рода процесс. Как только дальше проходишь, любой проигранный матч обидный, но осознаешь, что не так, что не хватило, в каких моментах надо добавить, улучшить. Я смотрю на это уже с позитивной стороны, что мне нужно, чтобы сделать еще один шаг. Два полуфинала, хочется большего, понимаю, что все в моих руках. Хотя иногда и не все, соперник тоже играет в теннис. Буду продолжать добавлять и идти дальше с высоко поднятой головой.

Теннис,
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