Хачанов высказался о двух поражениях в полуфиналах ТБШ

– Все очень близко, я это осознаю. Не то что всему свое время, но это своего рода процесс. Как только дальше проходишь, любой проигранный матч обидный, но осознаешь, что не так, что не хватило, в каких моментах надо добавить, улучшить. Я смотрю на это уже с позитивной стороны, что мне нужно, чтобы сделать еще один шаг. Два полуфинала, хочется большего, понимаю, что все в моих руках. Хотя иногда и не все, соперник тоже играет в теннис. Буду продолжать добавлять и идти дальше с высоко поднятой головой.