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56 минут назад

Тарпищев не видит смысла в участии российских теннисистов в Азиатских играх

ТАСС

Российским теннисистам нет смысла участвовать в Азиатских играх для отбора на Олимпиаду, так как попадание в состав участников олимпийского турнира в этом виде спорта зависит от положения в мировом рейтинге, а не от выступления на квалификационных соревнованиях. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Тарпищев не видит смысла в участии российских теннисистов в Азиатских играх
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Олимпийский совет Азии предложил российским спортсменам принять участие в Азиатских играх при соблюдении условий Международного олимпийского комитета (МОК). МОК предложил допустить россиян, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), до международных соревнований в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.

"У теннисистов отбор на Олимпийские игры только по рейтингу на конец мая, после Открытого чемпионата Франции. У нас все зависит от рейтинга. Где очки набирать, если участвовать в Азиатских играх? Смысла в участии нет", - сказал Тарпищев.

Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. В программе соревнований будет представлено 40 видов спорта. Для нескольких дисциплин игры станут квалификацией на Олимпиаду 2024 года в Париже.

Теннис,Шамиль Тарпищев,
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