Тарпищев не видит смысла в участии российских теннисистов в Азиатских играх

Российским теннисистам нет смысла участвовать в Азиатских играх для отбора на Олимпиаду, так как попадание в состав участников олимпийского турнира в этом виде спорта зависит от положения в мировом рейтинге, а не от выступления на квалификационных соревнованиях. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.