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1 час назад

Андрей Чесноков назвал спектаклем полуфинал Australian Open между Хачановым и Циципасом

Чемпионат.com

Победитель двух турниров категории «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал полуфинал Открытого чемпионата Австралии, в котором грек Стефанос Циципас обыграл россиянина Карена Хачанова.

Чесноков назвал спектаклем матч между Хачановым и Циципасом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Получился хороший спектакль. Хачанову было крайне тяжело справляться с плотными ударами Циципаса — немножко не успевал. У Стефаноса уровень выше тех ребят, с кем Карен встречался ранее. С Циципасом реально очень тяжело — он практически не играет мягко. Каждый удар играет очень активно. Хачанов — молодец. Отыграть два матчбола… Причём как отыграть — смело и решительно! Конечно, обидно, что ошибся в начале четвёртого сета.

Хороший турнир для Карена. Лично я доволен. Конечно, для России обидно, что Хачанов проиграл. Но для теннисного мира финал Циципас — Джокович — это большой праздник», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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