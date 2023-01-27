Хачанов предположил, как Циципасу обыграть Джоковича

– Если победит Новак, то в первую очередь давайте посмотрим матч. Безусловно, на «Больших шлемах» его не побеждал никто из этого поколения, кроме Даниила в финале US Open. Может, Стефаносу нужно позвонить Даниилу и спросить, что он тогда сделал (улыбается). Не знаю, случится ли это, но да, можешь дать ему совет, если он спросит (смеется).