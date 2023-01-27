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1 час назад

Хачанов о том, как Циципасу обыграть Джоковича: «Может, Стефаносу нужно позвонить Даниилу и спросить, что он сделал в финале US Open»

Sports.ru

Карен Хачанов предложил Стефаносу Циципасу посоветоваться с Даниилом Медведевым перед финалом Australian Open.

Хачанов предположил, как Циципасу обыграть Джоковича
Фото: Sports.ruSports.ru

– Не хочу загадывать, кто победит в следующем матче, но если это будет Новак, то вы его обыгрывали. Как вы считаете, что Стефанос может сделать, чтобы постараться его победить?

– Мне кажется, Стефанос тоже побеждал его один или два раза, не помню, честно говоря.

– Да (счет 10:2 в пользу Джоковича – Sports.ru).

– Если победит Новак, то в первую очередь давайте посмотрим матч. Безусловно, на «Больших шлемах» его не побеждал никто из этого поколения, кроме Даниила в финале US Open. Может, Стефаносу нужно позвонить Даниилу и спросить, что он тогда сделал (улыбается). Не знаю, случится ли это, но да, можешь дать ему совет, если он спросит (смеется).

Теннис,Даниил Медведев,Карен Хачанов,
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