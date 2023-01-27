Джокович одержал победу со счётом 7:5, 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 22 минуты. Серб выполнил 12 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал семь брейк-пойнтов из 11. На счету Томми Пола четыре эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованного брейк-пойнта из девяти возможных.