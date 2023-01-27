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59 минут назад

Новак Джокович без проблем вышел в финал Australian Open, где встретится с Циципасом

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21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович уверенно обыграл представителя США Томми Пола в полуфинале Australian Open. Встреча проходила на арене Рода Лэйвера.

Джокович одержал победу со счётом 7:5, 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 22 минуты. Серб выполнил 12 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал семь брейк-пойнтов из 11. На счету Томми Пола четыре эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованного брейк-пойнта из девяти возможных.

В финале Новак Джокович сойдётся с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который в другом матче полуфинала круга в четырёх сетах одолел россиянина Карена Хачанова со счётом 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3. Финал состоится 29 января.

Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open по итогам матча второго круга.

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