Australian Open-2023: сетки, результаты, расписание, расклады

А в субботу на Australian Open нас ждут финалы у женщин и девушек с участием Рыбакиной, Соболенко, Андреевой и Корнеевой.

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Главным событием пятницы на Открытом чемпионате Австралии стали полуфиналы в мужском одиночном разряде. В четвёрку лучших пробрались 9-кратный победитель АО Новак Джокович, 4-я ракетка мира Стефанос Циципас, россиянин Карен Хачанов и американец Томми Пол. Двое из них – Джокович и Циципас – в случае успеха на турнире претендовали ещё и на звание первой ракетки мира. Тем интереснее было следить за полуфиналами.

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Итоги 12-го дня. 27 января, пятница

Первыми путёвку в финал разыграли Карен Хачанов и Стефанос Циципас. Первый сет теннисисты довели до тай-брейка, где надёжнее сыграл грек. Вторая партия тоже осталась за Циципасом из-за одного нелепого гейма, проигранного Кареном на своей подаче. В самом начале партии россиянин отдал инициативу в руки грека и дальше догнать его уже не мог.

А вот третий сет стал настоящим триллером. Циципас снова повёл с брейком и добрался до подачи на матч. Но россиянин добился брейка – 5:5 и всё опять решалось на тай-брейке. Стефанос снова повёл и добрался до двойного матчбола. Казалось, это уже конец матч! Но не тут-то было. Карен спасся и выиграл сет – 7:6 (8:6). Впрочем 4-я партия у россиянина не получилась – Циципас повёл с брейком и своего не упустил.

Для Новака Джоковича выход в полуфинал АО-2023 стал 10-м на этом турнире. Интересно, что ранее все его 9 выходов в полуфинал завершались затем титулами. На этот раз на турнире серб был посеян под 4-м номером и, удивительно, что проиграл за всем матчи на этом пути лишь 1 сет – во втором круге квалифаеру Куако из Франции. Зато потом всех сеяных Новак «убрал» в трёх сетах – болгарина Григора Димитрова (27-й номер посева), австралийца Алекса де Минора (22) и россиянина Андрея Рублёва (5). «Мы играли с ним три раза до этого, но сегодня он играл гораздо лучше по сравнению с теми предыдущими встречами, даже на Итоговом в Турине. Сегодня, как мне кажется, он играл гораздо лучше. Вот и всё. Не знаю, что тут ещё сказать. Он очень хорошо подавал и принимал. Больше не знаю, что сказать», — заявил после матча Рублёв.

Из всей четвёрки полуфиналистов только 25-летний американец Томми Пол оказался несеяным. Любопытно, что до этого Томми лишь раз пробирался во вторую неделю ТБШ – на Уимблдоне-2022 был в 4-м круге, а сейчас разом улучшил свой рекорд на два круга. По сетке до полуфинала Полу достались два сеяных испанца. Во 2-м круге он победил Алехандро Давидович-Фокину (30) в пяти сетах, отыгравшись с 1:2 по партиям. В четвёртом круге Томми разобрался в четырёх сетах с Роберто Баутиста-Агутом (24). До этого Джокович и Пол никогда не играли, но ясно, что американец отлично понимал, что можно ожидать от соперника: «Мы тренировались с ним раньше. Но мы никогда не играли друг с другом в официальных матчах. Очевидно, он прекрасно себя чувствует здесь, в Австралии. Это будет сложный матч. Но я играю в свой лучший теннис, так что сейчас подходящий момент».

Новак вышел на матч в каком-то взвинченном, возбуждённом состоянии. В первом же гейме Пол получил два брейк-пойнта, но правда реализовать их не сумел. Джокович тут же сделал брейк – 2:0, а потом ещё один – 5:1. Запахло разгромом. На своей подаче серб добрался до сетбола, но упустил его. И тут начались проблемы – судья сделал замечание Новаку за затяжку времени. Тот пошёл разбираться к арбитру, взвинтил себя ещё больше, а затем проиграл ралли из 30 ударов, а с ним и свою подачу. После этого Пол выиграл ещё три гейма подряд и счёт сравнялся – 5:5. Всё шло к тай-брейку, но в 12-м гейме американец зазевался и проиграл свою подачу, а с ней и партию – 5:7 ровно за 1 час. Удивительно, что в этом сете Новак допустил больше невынужденных ошибок, чем за весь матч с Рублёвым. Тогда было 21, а сейчас – 24.

Во второй и третьей партии преимущество Джоковича было практически безоговорочным. Пол пытался что-то сделать на подаче Новака, но тот отыгрывал брейк-пойнта и при это брал чужие геймы. Через 2 часа 22 минуты всё было кончено – 7:5, 6:1, 6:2. За матч серб наколотил 12 эйсов и допустил 5 двойных. Отметим хорошую реализацию брейк-пойнтов у Джоковича – 7 из 11. А вот американец удачно использовал только 2 попытки из 9.

Так Новак Джокович вышел в свой 10-й финал на Australian Open. Там он сразится в воскресенье со Стефаносом Циципасом не только за этот титул, но и за звание 1-й ракетки мира. В любом случае, в понедельник, 30 января Карлос Алькарас сложит свои полномочия.

Мужчины. 1/2 финала

Циципас (Греция, 3) – Хачанов (Россия, 18) – 7:6, 6:4, 6:7, 6:3. Джокович (Сербия, 4) – Пол (США) – 7:5, 6:1, 6:2.

Расписание 13-го дня. Интересные матчи субботы, 28 января

В субботу будут определены чемпионки в женском одиночном разряде и в юниорском турнире у девушек. И тут всех болельщиков ждёт русский финал – 15-летние Мирра Андреева и Алина Корнеева, выступавшие кстати в Мельбурне вместе в паре, теперь разыграют титул среди юниорок. А у женщин за главный трофей сразятся Арина Соболенко и Елена Рыбакина. Кто бы ни победил, в любом случае на АО будет новая чемпионка.

Девушки. Финал

4:00. Мирра Андреева (Россия, 7) – Алина Корнеева (Россия, 9)

Женщины. Финал

11:30. Рыбакина (Казахстан, 22) – Соболенко (Беларусь, 5)