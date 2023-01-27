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40 минут назад

Алькарас потеряет звание первой ракетки мира в ближайший понедельник

Чемпионат.com

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович уверенно обыграл представителя США Томми Пола в полуфинале Australian Open — 7:5, 6:1, 6:2.

Алькарас потеряет звание первой ракетки мира в ближайший понедельник
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Таким образом, в финале турнира Джокович сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, а это означает, что победитель этого матча с понедельника возглавит рейтинг ATP.

На данный момент мировой рейтинг в мужском теннисе возглавляет 19-летний испанец Карлос Алькарас, который пропускает Открытый чемпионат Австралии из-за травмы.

Общий призовой фонд Australian Open составляет $ 51 млн. Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open по итогам матча второго круга.

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