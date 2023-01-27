Джокович стал автором самой длинной победной серии в основной сетке AO в истории

Эта победа позволила Джоковичу установить историческое достижение на Australian Open. Серб стал автором самой длинной победной серии в основной сетке турнира в истории. У него 27 побед подряд с 2019 года. По этому показателю он обошёл Андре Агасси, победная серия которого насчитывала 26 матчей с 2000 по 2004 год.