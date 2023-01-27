Видеообзор уверенной победы Джоковича над Полом в полуфинале Australian Open

Встреча проходила на арене Рода Лэйвера и завершилась победой серба со счётом 7:5, 6:1, 6:2.

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В финальном матче Джокович сразится с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который в своём полуфинале нанёс поражение россиянину Карену Хачанову. Победитель финала, помимо титула, получит статус первой ракетки мира.