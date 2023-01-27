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50 минут назад

Джокович о претензиях к его отцу: «Журналисты неверно интерпретировали его слова. И он подумал, что фотографируется с кем-то из Сербии»

Sports.ru

Новак Джокович прокомментировал то, что его отец позировал со зрителями, принесшими российские флаги.

Джокович прокомментировал фото отца с российским флагом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

– На вашем выступлении и настроении в начале матча сказалась ситуация, происходившая вокруг вашего отца последние пару дней, и его отсутствие на трибуне?

Видео дня

– Как и все, я видел, что произошло вчера. Очень жаль, что неверная интерпретация событий разрослась до таких масштабов. Было много разговоров с директором турнира, прессой и всем

Конечно, это дошло и до меня. Я не знал об этом до вчерашнего вечера. Тогда, конечно, мне было неприятно это видеть.

Отец, вся моя семья и я сам пережили несколько войн в 90-е. Как отец сказал в заявлении, мы никогда не поддержим никакое насилие или войну. Мы знаем, насколько это разрушительно для семьи, для людей в любой стране.

Вот первое, что я хотел сказать.

Второе, что я хочу сказать: отец, как он сказал в заявлении, после каждого матча встречался с моими болельщиками на главной площади Australian Open, чтобы поблагодарить их за поддержку, пообщаться с ними, выразить им уважение и сфотографироваться.

Фото с ним было сделано мимоходом. Я слышал, что он сказал на видео. Он сказал: «Ура». К сожалению, некоторые журналисты неверно это интерпретировали.

Мне жаль, что ситуация так обострилась. Но я надеюсь, что люди понимают, что он совершенно не хотел поддержать какие бы то ни было военные действия и тому подобное.

Отец, как я уже говорил, проходил мимо. Вокруг было много сербских флагов. Вот что он подумал. Он подумал, что фотографируется с кем-то из Сербии. Вот и все. Он пошел дальше.

Конечно, мне неприятно проходить через это, учитывая все, с чем мне пришлось столкнуться в прошлом и этом году в Австралии. Это совсем необязательно.

Я надеюсь, что люди не будут развивать эту тему, и мы сможем сосредоточиться на теннисе.

– Вы уже решили, вернется ли он на стадион в воскресенье?

– Посмотрим. Конечно, неприятно, что его не было в ложе. Это решение мы приняли вместе. Просто не знали, как все сложится.

Надеюсь, он придет. Надеюсь, он будет готов прийти на корт, потому что я хотел бы, чтобы он присутствовал на финале.

Теннис,Новак Джокович,
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