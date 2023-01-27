По словам Новака, его отец Срджан не поддерживает военные действия, а его слова были неправильно поняты. Спортсмен уверяет, что отец просто вышел к болельщикам, чтобы поблагодарить их.

Напомним, что после победы Джоковича над россиянином Андреем Рублевым в 1/4 финала Australian Open в сети появилось видео, на котором отец спортсмена Срджан стоит рядом с мужчиной, одетым в футболку с буквой Z, а также держащим в руках российский флаг с портретом Владимира Путина. После этого Срджан произносит «Да здравствуют русские». За это федерация тенниса Австралии вынесла предупреждение Новаку Джоковичу о недопустимости продвижения политических взглядов во время турнира.