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44 минуты назад

Новак Джокович прокомментировал фото отца с российским флагом

Елена Прошина

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал скандал из-за российского флага, в который попал отец спортсмена. Об этом сообщает Fox Sports.

По словам Новака, его отец Срджан не поддерживает военные действия, а его слова были неправильно поняты. Спортсмен уверяет, что отец просто вышел к болельщикам, чтобы поблагодарить их.

Напомним, что после победы Джоковича над россиянином Андреем Рублевым в 1/4 финала Australian Open в сети появилось видео, на котором отец спортсмена Срджан стоит рядом с мужчиной, одетым в футболку с буквой Z, а также держащим в руках российский флаг с портретом Владимира Путина. После этого Срджан произносит «Да здравствуют русские». За это федерация тенниса Австралии вынесла предупреждение Новаку Джоковичу о недопустимости продвижения политических взглядов во время турнира.

Джоковича подозревают в жульничестве на Australian Open

Ранее на Australian Open у болельщика пытались отобрать флаг Сербии, приняв его за российский.

Теннис,Видео,Андрей Рублев,Новак Джокович,Владимир Путин,
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