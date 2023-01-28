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1 час назад

Россиянка Корнеева стала победительницей юниорского Australian Open

Газета.Ru

Российская теннисистка Алина Корнеева стала победительницей юниорского Australian Open. В решающем матче представительница России обыграла свою соотечественницу Мирру Андрееву. Матч завершился со счетом 6:7, 6:4, 7:5.

Стала известна победительница юниорского Australian Open
Фото: ТАССТАСС

Напомним, в женской части турнира в решающем матче встретятся Елена Рыбакина из Казахстана и Арина Соболенко, которая представляет Белоруссию.

Встреча продолжалась 1 час и 42 минуты. Рыбакина выполнила девять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. На счету Виктории Азаренко три эйса, пять ошибок на подаче и три реализованных брейк-пойнта из восьми. В мужской части турнира титул между собой разыграют Стефанос Циципас из Греции и Новак Джокович из Сербии.

Ранее cербский теннисист Новак Джокович прокомментировал скандал вокруг своего отца Срджана Джоковича. Напомним, Джокович-старший сфотографировался с болельщиками с российским флагом и портретом Владимира Путина.

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