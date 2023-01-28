Стала известна победительница юниорского Australian Open

Встреча продолжалась 1 час и 42 минуты. Рыбакина выполнила девять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. На счету Виктории Азаренко три эйса, пять ошибок на подаче и три реализованных брейк-пойнта из восьми. В мужской части турнира титул между собой разыграют Стефанос Циципас из Греции и Новак Джокович из Сербии.