Кафельников отреагировал на победу россиянки в юниорском Australian Open

Российский теннисист, олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников сообщил, что гордится победой российской теннисистки Алины Корнеевой в юниорском Australian Open. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на завершение юниорского Открытого чемпионата Австралии по теннису.

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28 января стало известно, что 15-летняя российская теннисистка Алина Корнеева одержала победу на юниорском Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне. В финальной встрече Корнеева обыграла свою соотечественницу Мирру Андрееву со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5. Теннисистки провели на корте 3 часа 18 минут. Об этом сообщает РИА Новости.

«Весь чемпионат наши спортсменки играли хорошо. Обе дошли до финальной стадии — это говорит о том, что детский и юношеский теннис у нас в России на очень хорошем уровне», — отметил Кафельников.

27 января стало известно, что российский теннисист Карен Хачанов вылетел с Australian Open-2023. В полуфинальном матче Хачанов проиграл греку Стефаносу Циципасу. Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6. Спортсмены провели на корте 3 часа 21 минуту.

Хачанов был последним представителем России на Australian Open. Ранее в четвертьфинале турнир покинул Андрей Рублев. Во встрече за право выступить в 1/2 финала он уступил сербу Новаку Джоковичу.